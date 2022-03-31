GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e 20 maçta dev piyango! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent sezon sonunda önemli bir gelir elde edebilir...
Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent sezon sonunda önemli bir gelir elde edebilir...
30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücretini ödemek zorunda...
Sarı-Kırmızılılar ile şimdiye kadar 12 maça çıkan Torrent, sezon sonuna kadar görevde kalması halinde takımının başında 20 maçı görmüş olacak.
SERVET KAZANACAK
Takvim'in haberine göre; gelecek sezon 1.5 milyon Euro kazanacak olan Torrent, bu sezonki hak edişi olan 1 milyon 100 bin Euro ile birlikte görevine son verilmesi halinde Cimbom'a 2.6 milyon Euro'ya patlayacak.
Süper Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.1 puan ortalaması yakaladı.
Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan İspanyol hoca, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Torrent'in sözleşmesinde 200 bin Euro şampiyonluk primi de bulunuyor.