Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e 20 maçta dev piyango! Kazanacağı para dudak uçuklattı

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e 20 maçta dev piyango! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinin ardından gözler mevcut teknik heyete çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent'in geleceği merak konusu oldu. 30 Nisan'daki seçim sonrası görevine son verilmesi beklenen İspanyol teknik adamın 20 maçta kazanacağı rakam dudak uçuklattı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e 20 maçta dev piyango! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent sezon sonunda önemli bir gelir elde edebilir...

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e 20 maçta dev piyango! Kazanacağı para dudak uçuklattı

30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücretini ödemek zorunda...

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e 20 maçta dev piyango! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Sarı-Kırmızılılar ile şimdiye kadar 12 maça çıkan Torrent, sezon sonuna kadar görevde kalması halinde takımının başında 20 maçı görmüş olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e 20 maçta dev piyango! Kazanacağı para dudak uçuklattı

SERVET KAZANACAK

Takvim'in haberine göre; gelecek sezon 1.5 milyon Euro kazanacak olan Torrent, bu sezonki hak edişi olan 1 milyon 100 bin Euro ile birlikte görevine son verilmesi halinde Cimbom'a 2.6 milyon Euro'ya patlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e 20 maçta dev piyango! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Süper Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.1 puan ortalaması yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e 20 maçta dev piyango! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan İspanyol hoca, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor