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SPOR HABERİ - Galatasaray'da acil kodlu çağrı! Başkanlık...

Spor haberi... 30 Nisan tarihinde tekrar seçime gitme kararı alınan Galatasaray'da şu ana kadar resmi olarak adaylığını açıklayan tek isim Metin Öztürk olurken, camia ikiye bölünmüş durumda. Alınan bilgiye göre camianın ileri gelenleri Ünal Aysal ve Dursun Özbek'i adaylığını koyması konusunda sıkıştırmaya başladı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:30
SPOR HABERİ - Galatasaray'da acil kodlu çağrı! Başkanlık...

Bir önceki seçimde yarışta olan Metin Öztürk yine aday olacağını açıklarken, bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nun da önümüzdeki günlerde koltuğa talip olduğunu açıklamaya hazırlandığı öğrenildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da acil kodlu çağrı! Başkanlık...

Ancak dokuz ay gibi kısa sürede tekrar sandığa gidecek olan sarı kırmızılı kulübün önde gelen isimleri son yıllarda idari açıdan yaşanan problemlerin giderilmesi için kolları sıvadı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da acil kodlu çağrı! Başkanlık...

AYSAL'I İKNA TURLARI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Camianın ağır topları eski başkanlar Ünal Aysal ve Dursun Özbek'i göreve çağırdı. Erken seçimden sonraki iki yıl boyunca problemleri derleyip toplayıp, yumuşak geçiş yaptıktan sonra isterlerse görevi devir etmeleri teklif ediliyor.

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