SPOR HABERİ - Galatasaray'da acil kodlu çağrı! Başkanlık...

Bir önceki seçimde yarışta olan Metin Öztürk yine aday olacağını açıklarken, bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nun da önümüzdeki günlerde koltuğa talip olduğunu açıklamaya hazırlandığı öğrenildi.

Ancak dokuz ay gibi kısa sürede tekrar sandığa gidecek olan sarı kırmızılı kulübün önde gelen isimleri son yıllarda idari açıdan yaşanan problemlerin giderilmesi için kolları sıvadı.