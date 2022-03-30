Aslan mola verdi

Galatasaray, U17 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Gomis attığı 2 golle yıldızlaşırken Halil de diğer golü kaydeden isimdi. Torrent oyunculara bir gün izin verirken Karagümrük maçının hazırlıkları bugün başlayacak.
Galatasaray, U17 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Gomis attığı 2 golle yıldızlaşırken Halil de diğer golü kaydeden isimdi. Torrent oyunculara bir gün izin verirken Karagümrük maçının hazırlıkları bugün başlayacak. Galatasaray, cumartesi akşamı Karagümrük'ü konuk edecek.