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Aslan mola verdi

Galatasaray, U17 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Gomis attığı 2 golle yıldızlaşırken Halil de diğer golü kaydeden isimdi. Torrent oyunculara bir gün izin verirken Karagümrük maçının hazırlıkları bugün başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Aslan mola verdi
Galatasaray, U17 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Gomis attığı 2 golle yıldızlaşırken Halil de diğer golü kaydeden isimdi. Torrent oyunculara bir gün izin verirken Karagümrük maçının hazırlıkları bugün başlayacak. Galatasaray, cumartesi akşamı Karagümrük'ü konuk edecek.
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