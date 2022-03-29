Çalışma başlatıldı

Kongrede en çok tartışılan isimlerin başında gelen Işıtan Gün gündemdeki yerini koruyor. Gün, yönetici olmadan önce attığı 'kadınları aşağılayan' tweetleri nedeniyle tepkilerin odağında yer alırken bazı üyelerin, Gün'ün üyelikten atılması için çalışma başlattığı iddia edildi.
Kongredeen çok tartışılan isimlerin başında gelen Işıtan Gün gündemdeki yerini koruyor. Gün, yönetici olmadan önce attığı 'kadınları aşağılayan' tweetleri nedeniyle tepkilerin odağında yer alırken bazı üyelerin, Gün'ün üyelikten atılması için çalışma başlattığı iddia edildi.