Haberler Galatasaray Çalışma başlatıldı

Çalışma başlatıldı

Kongrede en çok tartışılan isimlerin başında gelen Işıtan Gün gündemdeki yerini koruyor. Gün, yönetici olmadan önce attığı 'kadınları aşağılayan' tweetleri nedeniyle tepkilerin odağında yer alırken bazı üyelerin, Gün'ün üyelikten atılması için çalışma başlattığı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Çalışma başlatıldı
Kongrede en çok tartışılan isimlerin başında gelen Işıtan Gün gündemdeki yerini koruyor. Gün, yönetici olmadan önce attığı 'kadınları aşağılayan' tweetleri nedeniyle tepkilerin odağında yer alırken bazı üyelerin, Gün'ün üyelikten atılması için çalışma başlattığı iddia edildi.
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