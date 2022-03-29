Başkan'a teşekkürler

Tüzük gereği mevcut yönetimin bir ay içinde seçim tarihini açıklaması gerektiğini aktaran Metin Öztürk, "Yönetim nazik bir duruş sergiledi. Başkanı takdir etmek lazım. Bunu mahkemeye götürebilirdi. Yüzde 100 yürütmeyi durdurma kararı çıkarırdı. Elmas yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

BAYRAKLARI HAZIRLAYIN

Başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, kulübü ileriye götürecek projelerle yola çıktıklarını söyledi. Öztürk, "Seçimi kazanırsak, taraftarlar bayraklarını şimdiden hazırlasın. Önümüzdeki sezonun en ciddi şampiyonluk adayı Galatasaray'dır. Bizim en güvendiğimiz şey projelerimiz" diye konuştu.