Xavi'den flaş karar! Inaki Pena...

Devre arası transfer döneminde Barcelona'dan Galatasaray'a kiralanan Inaki Pena, gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. İspanyol eldiven özellikle Barcelona maçlarında gösterdiği performansla, teknik direktör Xavi'nin de gözüne girdi. Katalan efsanesi, İspanyol basınına göre Ter Stegen ve Pena arasında gelecek sezon için flaş bir karar aldı.

GELECEK SEZON KALE PENA'NIN!



Habere göre takımı gençleştirmek isteyen Xavi, gelecek sezon orta sahayı Gavi ve Nico ikilisine teslim edecek. La Masia'dan gelen oyunculara önem vereceği belirtilen Xavi'nin gelecek sezon kalede ise Ter Stegen yerine Inaki Pena'ya forma vereceği yazıldı.