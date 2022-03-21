GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Hakemi bir kenara bırakıp 6 maçtır kazanamayan G.Antep'in, G.Saray'ı nasıl yendiğine odaklanalım. Bir G.Antepli Maxim'in maliyetine, yıllık kazancına ve Türkiye'de bugüne kadar sergilediği performansa bakıyorum, bir de G.Saray'ın milyonlarca euro'luk genç Rumenlerine...

G.Saray, büyük potansiyelleri olan ve "yüksek bedellere satılır" diye ciddi maliyetlerle alınan Rumen oyuncuları yerine, sezon başında Antep'in Rumen topçusu Maxim'i alsa, ligde ve kupada nerede olurdu acaba? Adam, 18'de 18 penaltıyı gole çevirmiş. Pulgar, şu maç yoğunluğunda ve şu ortamda bile oynatılmıyorsa neden alındı?