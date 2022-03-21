GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Galatasaray maçını değerlendirdi!

LEVENT TÜZEMEN - ACEMİLİK!
Yenilgiyi Barcelona maçının yorgunluğuna tamamen bağlayamayız. Nou Camp'ta mükemmel kompakt oyunla gol yemeyen ve Barça'ya pozisyon vermeyen G.Saray'ın, 1-0 öne geçtikten sonra kompakt oyun anlayışına dönmemeleri hataydı.
LEVENT TÜZEMEN - ACEMİLİK!
Yenilgiyi Barcelona maçının yorgunluğuna tamamen bağlayamayız. Nou Camp'ta mükemmel kompakt oyunla gol yemeyen ve Barça'ya pozisyon vermeyen G.Saray'ın, 1-0 öne geçtikten sonra kompakt oyun anlayışına dönmemeleri hataydı.
Gomis'in attığı gole kadar G.Saray dağınık, kopuk kopuk oynayan bir takım görüntüsündeydi. Torrent'in yorgun oyuncuları değiştirme konusunda hamle yapmaması büyük hataydı. 5 değişiklik hakkı olmasına rağmen, İspanyol hocanın iki değişikliğe gitmesi sorgulanmalıdır.
Özellikle Morutan tercihi tam bir faciaydı. Rumen oyuncu sıfır katkı ile oynarken 10 top kaybı yaptı. G.Saray yönetimine sesleniyorum: "10 milyon euro verip aldığınız Cicaldau kulübede, Morutan sahada dökülüyor. Bedavaya G.Antep'e gelen Rumen Maxim harikalar yaratıyor. O Maxim 1 gol attı iki asist yaptı." Verdiğim örnek kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun tam belgesidir.
Ayrıca Berkan, Taylan, 'oyundan alınamazlar' diye bir kural mı var? Bu iki oyuncunun sadece savunma yönü ön plana çıkıyor, hücum zenginliği yok, pas becerileri yok, kaliteleri hiç yok!
Yenilgiyi Barcelona yorgunluğuna bağlamak hatadır ama yapılan bireysel hatalar acemiliktir. Eğer Feghouli kulübede oturup oyuna girmiyorsa, hatta oyun onu çağırıyorsa Cezayirli oyuncu neden G.Antep'e getiriliyor? Torrent'in acaba Feghouli ile arasında bir sorun mu var?
Feghouli gibi bir oyun liderine G.Saray'ın ciddi ihtiyacı var. G.Saray'ın en iyisi yine Kerem'di. Ancak Arda Kardeşler'in Kerem'e tutumu, çok çirkindi. Kitsiou'nun aşil tendonuna basmasının bedeli kırmızı kart olmalıydı ama Arda Kardeşler ne faul verdi ne de kart gösterdi.
VAR'ın milli bir oyuncunun aşil tendonuna yapılan ağır darbeyi görmemesi de skandaldı.
SERKAN KORKMAZ - MEMNUN MUSUNUZ!
Sanırım ilk kez bir maça hakem performansıyla başlıyorum. Arda Kardeşler'in hakemliğini hiç beğenmiyorum. Maçın anlık skoruna göre standardı değişiyor.
Pozisyon, pozisyon konuşmaya gerek yok. Maçta G.Saray öndeyken, maç berabereyken ve G.Antep öne geçtikten sonra kararlarında farklı standartları vardı. Aynı hakemin, değil farklı maçlarda, aynı maç içinde dahi faul düdüklerini bir standarda oturtamaması hayli enteresan...
Hakemi bir kenara bırakıp 6 maçtır kazanamayan G.Antep'in, G.Saray'ı nasıl yendiğine odaklanalım. Bir G.Antepli Maxim'in maliyetine, yıllık kazancına ve Türkiye'de bugüne kadar sergilediği performansa bakıyorum, bir de G.Saray'ın milyonlarca euro'luk genç Rumenlerine...
G.Saray, büyük potansiyelleri olan ve "yüksek bedellere satılır" diye ciddi maliyetlerle alınan Rumen oyuncuları yerine, sezon başında Antep'in Rumen topçusu Maxim'i alsa, ligde ve kupada nerede olurdu acaba? Adam, 18'de 18 penaltıyı gole çevirmiş. Pulgar, şu maç yoğunluğunda ve şu ortamda bile oynatılmıyorsa neden alındı?
Hayır; Semih'i denemek yerine Pulgar sağ bekte oynayamaz mı? Diyelim ki; Pulgar'ı, Berkan'a, Taylan'a, ya da Semih'e tercih etmiyorsun, Alpaslan ne diye yer işgal ediyor? Feghouli neden yedek? Halil'e ne oldu? Takımın bariz şekilde bir altı bir de sekiz numara ihtiyacı varken Gedson'dan vazgeçip alınan Gomis'ten memnun musunuz ey G.Saray teknik heyeti, ey G.Saray yönetimi, ey her transferi alkışlayan şakşakçılar?!...
Sıradaki Karagümrük ve Fenerbahçe maçları kazanılamazsa yaşanacakların boyutu hakkında bir fikriniz var mı? Tüm sezonu Barcelona'da golsüz biten bir maçla aklamak ne kadar mümkün olacak?
Taraftar tam umutlanmaya başlamışken bu karmaşanın sorumlusu kim? Hakemler mi, TFF mi, rakipler mi, medya mı, futbolcular mı, Terim mi, Torrent mi? Sorumlu kim?