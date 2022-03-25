Galatasaray'da Beka Beka heyecanı! İstanbul'a geldi

Galatasaray'da transfer defteri erken açıldı. FIFA'nın aldığı karar gereği Ukrayna'daki tüm futbolcular ve Rusya'daki yabancı futbolcular, 7 Nisan'a dek transfer olabilecek. Türkiye Futbol Federasyonu da yönetmelikte yaptığı değişiklikle bu kararı uygulama kararı almıştı. Kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ın, Erick Pulgar'ın sözleşmesini feshedip Lokomotiv Moskova'dan ayrılmak isteyen Alexis Beka Beka'yı transfer etmek istediği ifade edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız oyuncu, İstanbul'a geldi.



KAMPANYA BAŞLATTILAR

Beka beka, İnstagram hesabından, İstanbul fotoğrafları paylaşırken bu durum bayram havası estirdi. Taraftarlar, orta sahadaki boşluğa işaret edip 20 yaşındaki oyuncunun alınması için kampanya başlattı. Sarı-kırmızılılar, "Gedson'u kaçırdık, en azından Beka Beka'yı alalım" şeklinde mesajlar attı. Beka Beka'nın İstanbul'da Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir'le de görüşeceği öğrenildi. Öte yandan Sacha Boey'in menajeri Jonathan Maarek'in Beka'nın da menajerliğini yapması avantaj görülüyor.



Beka Beka bu sezon takımıyla çıktığı 17 maçta gol katkısı veremezken, 3 asist yaptı. Son dönemde Lokomotiv kadrosunda yer almayan genç futbolcu, savaş nedeniyle Rusya'dan ayrılmak istiyor.