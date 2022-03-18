Marcao'nun golü yetmedi

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, dün gece muhteşem bir futbol ortaya koydu. 90 dakika boyunca bitmek bilmeyen enerjisiyle mücadele eden 25 yaşındaki futbolcu, Barcelona ataklarında tam zamanında kritik müdahalelerle tehlikeleri önlerken, isabetli paslarıyla da takımın hücumlarına yön verdi. Sahaya kaptan olarak çıkan sarı kırmızılı futbolcu, bu muhteşem oyununu bir de golle süsledi. Dakikalar 28'i gösterirken kazanılan korner atışı için ileri çıkan Marcao şovunu yaptı.



KÖŞE BAYRAĞINI KIRDI

Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda topun gelişine uçarak enfes bir kafa vuruşu yapan Marcao, Galatasaray'ı öne geçirip Barcelonalı oyuncuları şok etti. Gol sevincinden koştuğu köşe bayrağını bir tekmeyle kıran Brezilyalı stoper sonrasında bu hareketi nedeniyle sarı kart gördü. Ancak golüyle tüm tribünleri coşturdu. Dünkü sonuç ise Marcao'nun mücadelesini heba etti. Tüm uğraşlarına rağmen yenilen 2 golle Galatasasaray turnuvaya veda ederken, Marcao'nun futbolu ayakta alkışlandı.



"KORKAKÇA MÜCADELE ETTİLER"

Marcao, ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Rakibin oyunu çirkinleştirdiğinin altını çizen marcao, "Korkakça mücadele ettiler. İsimlerine yakışmayan oyun oynadılar" ifadelerini kullandı. Tecrübeli stoper ayrıca destek için sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.



AVRUPA'DA COŞUYOR

Marcao G.Saray'da attığı 2. golünü de bir Avrupa maçında kaydetti. Sambacı, daha önce de Rangers sınavında gol sevinci yaşamıştı. Öte yandan bu sezon Avrupa'da duran toptan ilk ve tek golü kaydetti.