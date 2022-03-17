Domenec Torrent Galatasaray Barcelona maçının ardından konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 0-0'ın rövanşında Barcelona ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar maçta 1-0 öne geçse de mücadele 2-1 Katalan ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorun ardından Aslan Avrupa macerasını noktaladı.

Domenec Torrent karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte İspanyol teknik adamın o sözleri;

Öncelikle oyuncularımızdan, taraftarımızdan gurur duyuyorum. İnanılmaz bir taraftarımız var. Taraftarımızın desteğiyle her zaman eşit oynama şansını yakaladık.

Pedri'nin bireysel çabasıyla ilk golü atıp beraberliği yakaladılar. İkinci gol ise ilginç, ben o kuralı anlamıyorum, 10 kişi olduğumuz halde sahada o sebeple oyuncumuz dışarıdaydı ve hakem devam etmesi gerektiğini söyledi kurallara uyarak ve ikinci golü yedik.

Bence takım doğru yolda ilerliyor, bu yolda ilerlemeye devam etmeli. Süper Lig'de olabilecek en yüksek seviyede ligi bitirmeye çalışacağız.

Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu sahada kendini gösterdi. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray'ın ne demek olduğunu gösterdiler.