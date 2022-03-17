GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Barcelona maçı öncesi flaş analiz!

DERBİ GÖZDAĞI VERDİ Katalanların hedefi Avrupa Ligi'ni kazanıp müzelerinde olmayan bu kupayı ilk kez kazanmak, Süper Kupa finaline aday olmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kuralarına 1. torbadan katılmayı elde etmek. Aynı hedefler elbette ki G.Saray için de geçerli.

Barcelona'da kaleci ve defans hattında bir değişiklik olmaz. Busquets ilk 11'de başlar. Osasuna maçında dinlendirilen De Jong kesin 11'de. Forvet hattı ise solda Ferran Torres, sağda Dembele en uçta ise Aubemeyang olacak. 1700 Barcelona taraftarı için bilet ayrıldı ve fiyatı 11 euro.