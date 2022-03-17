GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray-Barcelona maçı öncesi flaş analiz!

BÜLENT TİMURLENK - İSTANBUL'DA FİNAL
Barcelona'ya kurada Galatasaray çıktığında İspanyol medyası ve Katalan kulübünün büyük bir çoğunluğu için Torrent'in takımı 'şeker gibiydi'. Camp Nou'da yaptıkları savunmayla Xavi ve adamlarının ağzında ekşi bir tat bıraktılar. Bu akşam 52 bin taraftarla o tadı Urfa acısına çevirmek için mücadele edecekler.
Xavi, ilk maçtan önce Galatasaray'ın ligindeki durumuna aldanılmaması gerektiğini söylerken, rakiplerini 4'er golle mağlup edip Napoli'yi de dörtleyen Barcelona için 'İlk maçı çok farklı kazanır, rövanşı El Clasico öncesinde formalite maçına çevirir' diyenler çoğunluktaydı.
Xavi, takımının özellikle ilk yarıda topu hızlı dolaştırmadığını, oyuna hakim olmalarına rağmen Nelsson ve Marcao'nun arasını açacak, dengesizlik yaratacak pas ritmini yakalayamadıklarını ifade etti. Elbette buna Pena'nın 4 kurtarışını da eklemek lazım. 4 gol atıp kazandıkları Osasuna maçının ardından manşetlerde elbette ki El Clasico değil iki kelime var: İstanbul'da final.