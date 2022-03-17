EXXEN İZLE - GALATASARAY BARCELONA ŞİFRESİZ İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray, Camp Nou Stadyumu'nda Barcelona'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın nasıl izleneceği araştırılıyor. İşte detaylar...
GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Barcelona - Galatasaray maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra Exxen uygulamasını indirip TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızdan Barcelona - Galatasaray maçını takip edebilirsiniz.