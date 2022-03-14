 SON DAKİKA
Web Tv Video Erman Toroğlu'dan flaş kıyaslama! "Kerem ve Güven Yalçın..."
Erman Toroğlu'dan flaş kıyaslama!

Erman Toroğlu'dan flaş kıyaslama! "Kerem ve Güven Yalçın..."

14.03.2022 | 22:47

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda konuk etti. Ev sahibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk zorlu müsabakanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu daha aşağıdan gelerek formayı aldı ve şimdi Kerem'siz bir takım düşünemiyorsun. Güven de bunu yapsın o zaman. Önder Karaveli sana sahip çıkarak ilk 11'de oynatıyor. Bugün kendini gösteremezsen seneye Beşiktaş'ta yedek beklersin." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor