Domenec Torrent'ten Feghouli açıklaması!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için Barcelona ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte İspanyol çalıştırıcının o sözleri;

Barcelona kısa bir maç istiyor olacak. Biz ise uzatmaya çalışıyor olacağız. Taraftarlarımızın desteği çok önemli. Zorlandığımız dakikalarda özellikle. Çok büyük avantajımız olacaktır.

Feghouli'yi Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık kas ağrısı nedeniyle. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik.

Gomis, bize Camp Nou'daki maçta son 15 dakika bize çok yardımcı olmuştu. Ondan topu korumasını bize yardımcı olmasını isteyeceğiz.

Barcelona 11'i ve yedekleriyle çok kaliteli bir takım. Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz. Camp Nou'da bunu başardık.

Barcelona'ya boşluk verirsek, sıkıntılar yaşarız. Her pazar 4 atan bir takımdan bahsediyoruz. Boşluk verme şansımız yok.