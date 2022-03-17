Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Barcelona Başkanı Joan Laporta Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda 0-0'ın rövanşında İspanyol devi Barcelona'yı Nef Stadyumu'nda ağırlayacak.

Zorlu mücadele öncesi Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile birlikte Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

Not: Görüntü GS TV'den alınmıştır.

LAPORTA: DUYGUSAL ANLAR YAŞADIM

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta, "15. yüzyıldan gelen bu eğitim kurumunu gördüm, kulüple bağlarını öğrendim. Galatasaray'ın bu okulda nasıl kurulduğunu öğrendim. Çok güzel bir mekan. Tarihi bir eğitim kurumundayız. Barcelona'dayken Burak başkan bizim mottomuzu kullanıp 'Galatasaray bir kulüpten daha öte' demişti ve lise ile bağlarını anlatmıştı. Ben de gelip bu muhteşem mekanı görmek ve tarihini öğrenmek istedim. Duygusal anlar yaşadım." dedi.