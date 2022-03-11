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GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den flaş Barcelona sözleri!

Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya geldi. 61 bin taraftarın önünde oynanan zorlu mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e hareket etti. Rövanş maçıyla ilgili Barselona Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 19:06 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 19:07
GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den flaş Barcelona sözleri!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, karşılaşmanın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye'ye dönememişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den flaş Barcelona sözleri!

Geceyi İspanya'da geçiren sarı-kırmızılı kafile, TSİ 17.00'de sıralarında Barselona'dan İzmir'e hareket etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den flaş Barcelona sözleri!

Akşam saatlerinde İzmir'e inmesi beklenen kafile, derbinin hazırlıklarına İzmir'de başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den flaş Barcelona sözleri!

Süper Lig'in 29'uncu haftasında derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, cumartesi günü saat 14.30'da Altay'ın Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir antrenman yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den flaş Barcelona sözleri!

Sarı-kırmızılılar, pazar günü de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda çalışmalarına devam edecek. Galatasaray kafilesinin İstanbul'a gelişine ise hava şartlarına göre karar verilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den flaş Barcelona sözleri!

Barcelona karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıkan Sofiane Feghouli, İspanyol ekibi ile iç sahada oynayacakları maç için hazır olduğunu ifade etti. Barselona Havalimanı'nda konuşan Cezayirli yıldız, İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla ilgili, "Ateş gibi geçecek" yorumunu yaptı.

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