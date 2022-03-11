GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den flaş Barcelona sözleri!

Süper Lig'in 29'uncu haftasında derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, cumartesi günü saat 14.30'da Altay'ın Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir antrenman yapacak.

Sarı-kırmızılılar, pazar günü de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda çalışmalarına devam edecek. Galatasaray kafilesinin İstanbul 'a gelişine ise hava şartlarına göre karar verilecek.

Barcelona karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıkan Sofiane Feghouli, İspanyol ekibi ile iç sahada oynayacakları maç için hazır olduğunu ifade etti. Barselona Havalimanı'nda konuşan Cezayirli yıldız, İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla ilgili, "Ateş gibi geçecek" yorumunu yaptı.