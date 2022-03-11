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Galatasaaray’da lider yok!

Transferleri eleştiren Prekazi, “Takımda şu anda lider yok. Benim zamanımda Cüneyt Tanman vardı. Onunla savaşa gidilirdi” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Galatasaaray’da lider yok!

Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Cevad Prekazi, Galatasaray'ı bu duruma herkesin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Galatasaray ve Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan ve YouTube'ta özel açıklamalarda bulunan Prekazi, transfer politikasını eleştirdi. "Bu formaya, armaya yakışmayacak futbolcular transfer edildi" diyen Prekazi, "Galatasaray'da başkanın kim olduğu belli değil. MESELA Ali Uras, rahmetli Özhan Canaydın, Adnan Polat ve en son rahmetli olan başkanımız. Galatasaray şu anda Avrupa takımı değil. Takımda şu anda lider yok. Benim zamanımda Cüneyt Tanman vardı. Onunla savaşa gidilirdi. Sonrasında Bülent Korkmaz vardı, tam bir efendi. Ya Bülent ya Okan Buruk'tan biri şu anda antrenör olmalıydı. Onlar Galatasaray'ın evlatları" diye konuştu.

KALBİM KIRILDI
Prekazi taraftarların da değişime uğradığını belirterek şunları söyledi: O zamanki (kendi dönemindeki) taraftarla şimdiki arasında çok fark var. O zamanki taraftarlar hakiki taraftardı. Eski statları ve imkanları biliyorsunuz, kısıtlı imkanlardı ama o stadyumların canı vardı. Ali Sami Yen Stadı benim halen kalbimde. Geçmişte taraftarlar, 12 saat önceden maçlara geliyordu. Ali Sami Yen Stadı yıkıldığında kalbim kırıldı.

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