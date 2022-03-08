Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi Dembele kararı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Barcelona, kulüpteki geleceği merak edilen Ousmane Dembele için kararını verdi.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Katalan devinin, Fransız futbolcuya yeni bir sözleşme önermeyeceği belirtildi. Söz konusu haberde, Barcelona'nın daha önce sunduğu şartların iyi olduğunu düşündüğü ve bu kararın alındığı kaydedildi.