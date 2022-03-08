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Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi Dembele kararı!

Son dakika spor haberi: Barcelona'da Ousmane Dembele ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Fransız futbolcunun son durumu merak konusu olmuştu. Katalan ekibi 24 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 18:32 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 18:32
BURAK ŞENTÜRK
Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi Dembele kararı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Barcelona, kulüpteki geleceği merak edilen Ousmane Dembele için kararını verdi.

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi Dembele kararı!

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Katalan devinin, Fransız futbolcuya yeni bir sözleşme önermeyeceği belirtildi. Söz konusu haberde, Barcelona'nın daha önce sunduğu şartların iyi olduğunu düşündüğü ve bu kararın alındığı kaydedildi.

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi Dembele kararı!

Sözleşme uzatmak için Dembele'nin adım atmasının işleri değiştirebileceği vurgulanırken, 24 yaşındaki futbolcunun şu ana dek böyle bir hamlesinin olmadığı ifade edildi.

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