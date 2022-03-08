Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi Dembele kararı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Barcelona, kulüpteki geleceği merak edilen Ousmane Dembele için kararını verdi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Barcelona, kulüpteki geleceği merak edilen Ousmane Dembele için kararını verdi.
İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Katalan devinin, Fransız futbolcuya yeni bir sözleşme önermeyeceği belirtildi. Söz konusu haberde, Barcelona'nın daha önce sunduğu şartların iyi olduğunu düşündüğü ve bu kararın alındığı kaydedildi.
Sözleşme uzatmak için Dembele'nin adım atmasının işleri değiştirebileceği vurgulanırken, 24 yaşındaki futbolcunun şu ana dek böyle bir hamlesinin olmadığı ifade edildi.
Bu sezon Barcelona formasıyla 17 maçta görev yapan Dembele, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.