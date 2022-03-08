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SPOR HABERİ - Fatih Terim'den Burak Elmas'ın davetine yanıt!

Spor haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Fatih Terim'e yaptığı davete Terim'den yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 19:17 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 19:37
SPOR HABERİ - Fatih Terim'den Burak Elmas'ın davetine yanıt!

Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'ın Barcelona maçı için yaptığı davete yanıt verdi.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMASI:

"Hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu."

"Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında, yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim."

"Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle, sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza başarılar dilerim. Umuyorum ki, turu geçen taraf biz olacağız."

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