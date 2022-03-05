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Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak zorlu mücadelede VAR hakemi olarak Özgür Yankaya'nın görev yapacağı duyuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 12:14
Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Galatasaray'ın bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekren Kan ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Hasan Kaçar eşlik edecek.

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