Galatasaray Rizespor maçında taraftarlardan 'yönetim istifa' tezahüratı!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesi yönetimi istifaya davet etti.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yönetime tepkisini sürdüren taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

Ayrıca taraftarlar teknik direktör Domenec Torrent'in isminin anons edildiği sırada da ıslıklayarak tepki gösterdi.

GALATASARAY'DA 3 İSİM KADRODA YOK

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Torrent, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna Arda Turan, Morutan ve Halil Dervişoğlu'nu dahil etmedi. Bu 3 isim, kadroda yer almadığı için Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında kadro dışı kalan Alpaslan Öztürk, Çaykur Rizespor maçına yedek kulübesinde başladı.

OMAR'A DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, 2021 yılbaşında geçirdiği kaza sonucunda görme kaybı yaşayan ve bir yılın ardından Göztepe maçı ile sahalara geri dönen Omar Elabdellaoui'ye destek verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, Norveçli futbolcu için "Yeniden hoş geldin Omar" yazılı pankart hazırladı.

Ayrıca maç öncesinde Galatasaraylı futbolcular Omar sahaya çıktığı sırada Norveçli futbolcuyu çembere alarak alkışladı. Taraftarlar da Omar'a yoğun destek verdi.