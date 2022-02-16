Çağrı bekliyorlar

Domenec Torrent ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu... İlk hedef bu sezonu kurtarmak mı olacak? Yoksa gelecek sezonda da görev alacak bir teknik direktörle mi anlaşılacak? Aslında öncelik bu sezon... Ancak göreve gelecek teknik adam, iyi bir performans ortaya koyarsa kendisiyle devam edilecek. Cimbom'da en çok konuşulan adaylar arasında Bülent Korkmaz ve Okan Buruk geliyor. Boşta olan iki çalıştırıcının da göreve hazır oldukları, Başkan Burak Elmas'tan çağrı bekledikleri belirtiliyor.