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GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'a sürpriz talip! Geldiği gibi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos'a sürpriz bir talip çıktı. Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta Marc Overmars'ın ayrılığı sonrasında, Portekizli futbol adamı Campos'un listeye alındığı iddia edildi. Luis Campos'un, Ajax için güçlü bir seçenek olduğu ifade edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 19:44
GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'a sürpriz talip! Geldiği gibi...

Ajax'ta taciz skandalı sonrası görevine son verilen sportif direktör Marc Overmars yerine adaylardan birinin Luis Campos olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'a sürpriz talip! Geldiği gibi...

Hollandalı spor gazetecisi Henk Spann, Ajax'ta seçeneklerden birinin Portekizli futbol adamı olduğunu söylerken, Campos ihtimalinin güçlü bir seçenek olduğunu söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'a sürpriz talip! Geldiği gibi...

Spann, açıklamasında, Campos'un sportif kariyerindeki yakaladığı başarılardan bahsederken, Mbappe, Martial, Lemar, Fabinho ve Bakayoko gibi isimleri genç yaşta keşfettiği ve transferlerinden önemli kar ettiğini vurguladı.

GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'a sürpriz talip! Geldiği gibi...

Hollandalı gazeteci ayrıca, Luis Campos'un gençler yanında transferde tecrübeli isimleri de tercih ettiğini, Lille'e Burak Yılmaz ve Jose Fonte gibi isimleri aldığını, bu futbolcuların bir sonraki satışta kar getirmeyeceğini bilmesine rağmen, takımda büyük başarı yakaladığını aktardı.

GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'a sürpriz talip! Geldiği gibi...

Gelecek sezon yapılanmasını 57 yaşındaki Campos ile yapmak isteyen Galatasaray'ın bu haber sonrası nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmeye başladı.

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