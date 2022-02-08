Galatasaray Selman Faruk Dibek ile profesyonel sözleşme imzaladı!

Galatasaray Kulübü, altyapıda forma giyen Selman Faruk Dibek ile profesyonel sözleşme imzaladı. Resmi siteden yapılan açıklamada 19 yaşındaki genç futbolcu ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Selman Faruk Dibek ile 2023-2024 sezon sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi.

SELMAN DİBEK KİMDİR?

Selman Dibek 14 Ocak 2003 tarihinde Zonguldak'ta doğdu. 19 yaşındaki futbolcu sağ kanat mevkisinde forma giyiyor.

2018 yılında Galatasaray altyapısına gelen Selman Dibek alt yaş kategorilerinde sarı-kırmızılı formayı terletti. Son olarak U19 takımında oynayan genç oyuncu, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.



Selman Dibek sağ kanat mevkisinin yanı sıra sol kanat ve sağ bek bölgelerinde oynayabiliyor.