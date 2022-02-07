Bir puan Pena'dan!

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Galatasaray, bir maçta daha puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken yeni transfer edilen İnaki Pena öne çıkan isim oldu. Maça ev sahibi ekip hızlı başladı. 7. dakikada Eduardo'nun volesi direkten döndü. 39'da sahneye çıkan Portekizli bu kez gole ulaşmayı başardı. Novais'in ortasını kafayla ağlara gönderdi: 1-0. Çabuk toparlanan Cimbom 2 dakika sonra Kerem ile cevap verdi: 1-1.

ÖMER'İN HATALI GERİ PASINI ÖNLEDİ

İkinci yarı, Galatasaray'ın Barcelona B Takımı'ndan kadroya kattığı Pena ile Alanya arasında geçti. İspanyol eldiven 54'de çok iyi bir refleks ile Eduardo'ya geçit vermedi. 69'da Emre, 77'de Davidson'u durdurdu. 90+7'de ise Ömer'in hatalı geri pasına zamanında müdahale etti. Kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta oynayan Pena, kalesine gelen 5 şutun 4'ünü kurtararak maça damga vurdu. Böylece Galatasaray 4 maç sonra puanla tanıştı. Ancak galibiyet hasreti 5'e çıktı.

İLK YARIDA SADECE 1 FAUL YAPTI

G.Saray, Aytemiz Alanyaspor karşısında da beklentilerin altında kalırken ilk yarıda ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarıkırmızılılar, Alanyaspor büyük baskısına karşın 45 dakikayı sadece 1 faulle tamamlandı. Bu durum sosyal medyada eleştiri toplarken 90 dakika sonunda iki takım da mücadeleyi 13'er faulle bitirdi.

BİR SAHAYA BİR KULÜBEYE

Alanyaspor-Galatasaray maçının 72. dakikasında iki kırmızı kart çıktı. İspanyol futbolcu Juanfran, Babel karşısında ayağını fazla kaldırdığı için oyundan atıldı. Ayrıca aynı dakika itirazdan dolayı da Alanya teknik heyetinden Mevlüthan Çavuşoğlu da kırmızı kart gördü.