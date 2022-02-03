İsteseydik alırdık!

Galatasaray taraftarları, günlerdir yolunu gözledikleri Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a gitmesinin şokunu yaşarken başkan Burak Elmas dün bir kez daha eleştirilerin odağındaydı. Bunun üzerine GS TV'ye çıkan Başkan Elmas, takımın eksiklerine göre yol haritası belirlediklerini, Portekizli futbolcuyu bu nedenle transfer etmediklerini söyledi. Transfer sürecinde verilmesi gereken bir dizi kararların olduğunu ifade eden Elmas, "Mevcut yabancı hakkı var. Önümüzdeki sene 12'ye düşecek. Takımın öncelikle eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Çok hummalı, arkadaşlarımızla beraber ciddi bir çalışma yaptık.



GÖRÜŞTÜKLERİMİZDEN BİRİSİYDİ



Yeni teknik direktörümüz Torrent ve yeni danışmanımız Luis Campos ile beraber geceligündüzlü beraber çalışma yaptık. Öncelikli ihtiyaçlarımızı belirledik. Son dönemde kabullenemeyeceğimiz lig sırlamasıyla karşı karşıyayız. Buradan Galatasaray güçlü çıkacak. Önemli eksiklerimiz olan noktaları belirledik" dedi. Üç önemli takviye yaptıklarını kaydeden Burak Elmas, Gedson Fernandes'in de görüştükleri oyunculardan biri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: Gedson taraftarımızın çok sevdiği, genç bir yıldız adayı. Fakat bu kadro planlamamızda ilk öncelikle hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik.



BENFICA 7.5 MİLYON EURO İSTEDİ



Sınırsız yabancı hakkı yok. Mevcut sözleşmesi olan oyuncularımız var. 22 Ocak 2022 tarihinde Benfica ile yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon euro kira ücreti, 7.5 milyon euro da satın alma istedi. Galatasaray'ın finansal durumu, kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmaya karar verdik. Gedson Fernandes'i isteydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Sosyal medyada taraftarlarımızın duygularıyla oynayıp, onları yanlış şekilde yönlendirme amacı güden bir takım odakların çalışmaları var. Çoğu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk" açıklamasını yaptı.



IŞITAN GÜN'E TEŞEKKÜR ETTİ



Elmas, cinsiyetçi paylaşımları nedeniyle istifası istenen Işıtan Gün ile birlikte Özgür Kalelioğlu ve Nihat Kırmızı'ya transfer döneminde yaptıkları yoğun çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.



DESTEK İSTEDİ



Elmas son olarak da Galatasaray'ın en büyük gücünün taraftar desteği olduğunu vurgulayarak, sarıkırmızılı taraftarlara takımı desteklemeleri konusunda ricada bulundu.



GİRESUNSPOR OKAN'I VERMEDİ



Muslera'nın Mart ayının ilk haftasında döneceğini ifade eden Burak Elmas bu süreci yeni transfer ettikleri İnaki Pena'yla geçireceklerini kaydetti. Öncelikle olarak kiralık verdikleri Okan Kocuk için Giresun ile görüştüklerini belirten Elmas, "Okan'ı vermek istemediler. Farklı isimlerle de görüştük ve en sonunda Pena ile anlaştık. Kaleci antrenörümüzün uzun süre çalıştığı, Barcelona'dan pozitif referans aldığımız, bize de pozitif etki edebileceğini düşündüğümüz bir kaleciydi. Ücretsiz kiralık olarak bu transferi yaptık" diye konuştu.



BAŞKAN'DAN SATIRBAŞLARI



Gomis'in ayrılmasının ardından boşluğu dolmadı. Taraftarının sevdiği oyuncuyu özellikle kariyerinin en olgunlaştığı zamanında bu mücadelenin içine katmayı çok uygun gördük. Sosyal medyada menajerlerin istediği oyuncuları Galatasaray'a almaları üzerine bir operasyon yapan hesaplar var. Geçmişte kimin ne kadar komisyon aldığı üzerine çalışıyoruz. Bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Bartuğ, Galatasaray tesislerinde kalıyor, yemeğini yiyor ve A takım ile maça çıkıyor. Galatasaray'ın bu kadar güvendiği bir oyuncu eğer kulübüne güvenmiyorsa Galatasaray'da yeri yoktur.