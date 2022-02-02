Galatasaray'da Luis Campos devrimi başladı! 70 milyon euro transfer...

Luis Campos ile el sıkışan ve dünyaca ünlü Portekizli Futbol adamı ile çalışmaya başlayan Galatasaray'da yönetimin attığı bu adım, kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Christian Luyindama'nın Al Taawon Kulübü'ne gidişi ve Pulgar'ın transferinde kilit rol oynayan Luis Campos'tan, sarı kırmızılıların beklentisi ise çok daha yüksek. Galatasaray, dünya futbolunda ses getiren transferlere imza atan, görev yaptığı dönemde Monaco ve Lille'e yüz milyonlarca Euro kazandıran Campos ile sezon sonunda daha büyük bir operasyona hazırlanıyor. Portekizli ismin hamlelerini ve Galatasaray'ın Campos planını Hürriyet açıklıyor.
LUYINDAMA KRİZİNİ ÇÖZDÜ
Inaki Pena, Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar'ı kadrosuna katan ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için kadroda acilen yer açması gereken sarı kırmızılıların imdadına Luis Campos yetişti. Gözden çıkarılan Christian Luyindama için Antwerp ve Porto devreye girse de bu iki kulübe de transferi Galatasaray'ın göz ettiği menfaatler çerçevesinde gerçekleşmedi. Ayrılık yılan hikayesine dönerken Luyindama da kendisini bedelsiz dahi göndermeye hazır olan Galatasaray'dan, ligin 2. yarısındaki hak edişlerinin bir kısmını talep etti.
VATANDAŞINA ÖNERDİ, AYRILIK GERÇEKLEŞTİ
Bu noktada devreye sarı kırmızılıların danışmanı Luis Campos girdi. Ünlü futbol adamı, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'un teknik direktörü Jose Gomes ile görüştü. Vatandaşı olan Portekizli teknik adama Christian Luyindama'yı önerdi. Ve kısa sürede tecrübeli stoper, Al Taawon'a kiralanırken, Demokratik Kongolu futbolcunun da tüm maliyeti ve hakları Suudi Arabistan ekibi tarafından karşılanacak şekilde anlaşmaya varıldı. Aynı zamanda bedelsiz olarak kiralanan Luyindama için sözleşmeye 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddesi konulduğu öğrenildi.