Galatasaray'da Luis Campos devrimi başladı! 70 milyon euro transfer...

Alman, Fransız ve İspanyol ekiplerinin izlediği Kerem Aktürkoğlu; Roma, Newcastle ile Napoli'nin radarındaki Marcao; Inter'in izlediği Victor Nelsson ile Fransız kulüplerinin ilgi alanındaki Mustafa Muhammed, Galatasaray 'ın şu an en çok gelir beklediği oyuncular olarak öne çıkıyor. Bu satışlarla kulüp maddi olarak da nefes alacak.

GENÇLERE YATIRIM DEVAM EDECEK

Sarı kırmızılılar, Portekizli futbol adamının vizyonu ve dünya futbolundaki konumunu kullanıp 4 oyuncudan en az 60-70 milyon Euro bandında transfer geliri elde etmeyi amaçlıyor. Oyuncu satışı ile ekonomik yapıyı düzeltmek, genç futbolculara da yatırımını sürdürmek isteyen Galatasaray, Luis Campos'un üstün pazarlama başarısını ilk etapta bu 4 oyuncusunun transferinde kullanacak.

Campos söz konusu bu 4 futbolcunun satışının yanı sıra Galatasaray'ın elde edeceği geliri de doğru isimlere kullanması için çaba harcayacak. Önümüzdeki süreçte kadro planlaması adına kulübe futbolcu önerecek.