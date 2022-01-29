İspanyollardan flaş yazı: Galatasaray cehennemi yaşıyor! Fatih Terim'in taraftarları...

Bu sezon Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 27 puan gerisine kalan ve küme düşme riski yaşayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Aslan son olarak hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu ve taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. İspanyol Marca Gazetesi, Galatasaray'ın bu kötü gidişatı ile ilgili flaş bir yazı yayınladı. İşte Fotomaç'ın derlediği o ifadeler;

"G.SARAY 2. LİG CEHENNEMİYLE TEHDİT EDİLEN BİR KRİZ YAŞIYOR" Galatasaray, Türkiye'de en çok şampiyon olmak ve hiç küme düşmemiş olmakla övünebilir... Ama küme düşmenin sadece 3 puan uzağında. Domenec Torrent onları kurtarmayı umuyor. Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Aslan, liderin 27 puan gerisinde ve daha önce hiç yaşamadığı bir tehditle karşı karşıya. Üst üste alınan 4 yenilgi Galatasaray'ı, küme düşme hattında bulunan Nuri Şahin'in Antalyaspor'uyla 3 puan farka getirdi. Ligi kazanma ihtimalinden ise bahsedilmiyor bile. Trabzonspor ile aradaki fark 27 puan.