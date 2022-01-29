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İspanyollardan flaş yazı: Galatasaray cehennemi yaşıyor! Fatih Terim'in taraftarları...

Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray, küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya. Sarı kırmızılılar, ligdeki son 4 maçında galibiyet alamazken son oynanan hazırlık maçında da Tuzlaspor'a farklı yenildi. İspanyol Marca Gazetesi'nde, Galatasaray'ın küme düşme ihtimaline ilişkin flaş bir yazı yayınlandı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 15:22
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İspanyollardan flaş yazı: Galatasaray cehennemi yaşıyor! Fatih Terim'in taraftarları...

Bu sezon Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 27 puan gerisine kalan ve küme düşme riski yaşayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Aslan son olarak hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu ve taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

İspanyol Marca Gazetesi, Galatasaray'ın bu kötü gidişatı ile ilgili flaş bir yazı yayınladı. İşte Fotomaç'ın derlediği o ifadeler;

İspanyollardan flaş yazı: Galatasaray cehennemi yaşıyor! Fatih Terim'in taraftarları...

"G.SARAY 2. LİG CEHENNEMİYLE TEHDİT EDİLEN BİR KRİZ YAŞIYOR"

Galatasaray, Türkiye'de en çok şampiyon olmak ve hiç küme düşmemiş olmakla övünebilir... Ama küme düşmenin sadece 3 puan uzağında. Domenec Torrent onları kurtarmayı umuyor.

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Aslan, liderin 27 puan gerisinde ve daha önce hiç yaşamadığı bir tehditle karşı karşıya. Üst üste alınan 4 yenilgi Galatasaray'ı, küme düşme hattında bulunan Nuri Şahin'in Antalyaspor'uyla 3 puan farka getirdi.

Ligi kazanma ihtimalinden ise bahsedilmiyor bile. Trabzonspor ile aradaki fark 27 puan.

İspanyollardan flaş yazı: Galatasaray cehennemi yaşıyor! Fatih Terim'in taraftarları...

"FATİH TERİM SUÇLANDI"

Kupada Denizlispor'a karşı alınan mağlubiyeti de eklememiz gereken kötü gidişat, kulüpten ilk olarak Fatih Terim'i götürdü. Daha önce kazandığı kupalar, ona pek fayda sağlamadı.

Başkan Burak Elmas, "Bizi Avrupa'da da gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaray'da Fatih Terim'in fikirlerinden ve deneyimlerinden bu sezon da yararlanmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

İspanyollardan flaş yazı: Galatasaray cehennemi yaşıyor! Fatih Terim'in taraftarları...

"TORRENT S.O.S. SESİNİ DUYDU"

Galatasaray tavsiye için Domènec Torrent'e döndü. Guardiola'nın 'sağ kolu' tarafından masaya konan teklifler o kadar iyiydi ki, sonunda ona Nef Stadyumu yedek kulübesinin 'anahtarlarını' verdiler.

Burak Elmas, "Başlangıçta Domènec Torrent ile 'bize yardım etmesi' için iletişime geçtik, ancak yaptığımız tüm konuşmalardan sonra onun yeni teknik direktör olmaya en uygun kişi olduğunu düşündük" dedi.

Eski Flamengo ve New York City koçu 15 Ocak'ta tanıtıldığında, "Bu büyük topluluğun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Türkiye'deki tek dört yıldızlı takımla birçok başarıya imza atmayı umuyorum" dedi.

İspanyollardan flaş yazı: Galatasaray cehennemi yaşıyor! Fatih Terim'in taraftarları...

"ŞANS ONDAN YANA OLMADI"

Domènec Torrent lehine, tarzını empoze etmek için neredeyse hiç zamanı olmadığı söylenmelidir ancak gerçek şu ki, sonuçlar ve şans ondan yana olmadı.

Hatayspor'a (4-2), Kasımpaşa'ya (1-3) ve Trabzonspor'a (1-2) karşı üst üste üç mağlubiyet aldılar. Ara vermek bile güven kazanmaya hizmet etmedi: 'Galata', İkinci Lig'den Tuzlaspor'a taktik testler yapmak amaçlı hazırlık maçında 2-6 mağlup oldu. Aslında 'TV'de yayınlanmadı ama sonuç ortaya çıktı ve tabii ki Fatih Terim taraftarlarının Burak Elmas ve Domenec Torrent'e yönelik protestolarıyla sosyal ağları ateşe verdi.

İşler pek iyi görünmüyor... ama 15 maç kaldı ve Galatasaray'ın küme düşmemek ve gelecek sezon 'sıfırdan' yeniden doğmak için bir teknik direktörü ve kadrosu var.

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