İspanyollardan flaş yazı: Galatasaray cehennemi yaşıyor! Fatih Terim'in taraftarları...

"TORRENT S.O.S. SESİNİ DUYDU"
Galatasaray tavsiye için Domènec Torrent'e döndü. Guardiola'nın 'sağ kolu' tarafından masaya konan teklifler o kadar iyiydi ki, sonunda ona Nef Stadyumu yedek kulübesinin 'anahtarlarını' verdiler.
Burak Elmas, "Başlangıçta Domènec Torrent ile 'bize yardım etmesi' için iletişime geçtik, ancak yaptığımız tüm konuşmalardan sonra onun yeni teknik direktör olmaya en uygun kişi olduğunu düşündük" dedi.
Eski Flamengo ve New York City koçu 15 Ocak'ta tanıtıldığında, "Bu büyük topluluğun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Türkiye'deki tek dört yıldızlı takımla birçok başarıya imza atmayı umuyorum" dedi.
"ŞANS ONDAN YANA OLMADI"
Domènec Torrent lehine, tarzını empoze etmek için neredeyse hiç zamanı olmadığı söylenmelidir ancak gerçek şu ki, sonuçlar ve şans ondan yana olmadı.
Hatayspor'a (4-2), Kasımpaşa'ya (1-3) ve Trabzonspor'a (1-2) karşı üst üste üç mağlubiyet aldılar. Ara vermek bile güven kazanmaya hizmet etmedi: 'Galata', İkinci Lig'den Tuzlaspor'a taktik testler yapmak amaçlı hazırlık maçında 2-6 mağlup oldu. Aslında 'TV'de yayınlanmadı ama sonuç ortaya çıktı ve tabii ki Fatih Terim taraftarlarının Burak Elmas ve Domenec Torrent'e yönelik protestolarıyla sosyal ağları ateşe verdi.
İşler pek iyi görünmüyor... ama 15 maç kaldı ve Galatasaray'ın küme düşmemek ve gelecek sezon 'sıfırdan' yeniden doğmak için bir teknik direktörü ve kadrosu var.