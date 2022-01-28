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Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray yanıtı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Al Hilal'den ayrılan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın devre arası transfer gündemine gelirken ünlü futbolcudan heyecanlandıran bir hamle daha geldi. Fransız futbolcu, "Come to Galatasaray" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 23:57 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 00:06
Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray yanıtı!

Galatasaray'da attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran ve takımının şampiyon olmasında büyük etkisi olan Bafetimbi Gomis 3 yıldır formasını giydiği Al Hilal takımından ayrıldı.

Galatasaray'ın devre arasında transfer gündemine gelen Gomis sosyal medya hesabından, "Seni çok özledik Bafetimbi Gomis" şeklindeki paylaşıma sarı ve kırmızı kalpler atarak cevap vermişti.

GOMIS'TEN BİR CEVAP DAHA

Gomis bu kez "Come to Galatasaray" paylaşımına yanıt verdi. Fransız futbolcu "İnşallah" yanıtıyla sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.

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