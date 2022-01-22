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Galatasaray'dan Trabzonspor derbisi öncesi Sofiane Feghouli müjdesi!

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzonspor derbisi öncesi müjdeyi açıkladı. Afrika Uluslar Kupası'nda olan Sofiane Feghouli'nin, takıma döndüğü ve takımla çalıştığı kaydedildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:27 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:33
Galatasaray'dan Trabzonspor derbisi öncesi Sofiane Feghouli müjdesi!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını 22 Ocak Cumartesi akşamı yaptığı antrenmanla sürdürdü ve kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Cezayir Milli Takımı'ndan dönen Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takıma birlikte çalıştı. Milli takımındaki Mostafa Mohamed ile sakatlıkları ve tedavileri devam eden Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Sacha Boey, Fatih Öztürk

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