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Galatasaray'da transferde yeni hedef Skov Olsen!

Süper Lig'in ikinci yarısında ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray gözünü transfer dönemine çevirdi. "Transferi yönetimle birlikte görüşeceğiz" diyen Torrent, Hatay mağlubiyeti sonrası kolları sıvarken Fransız basını Aslan'ın Skov Olsen için Glasgow Rangers, Hertha Berlin ve Torino ile yarıştığını yazdı. İşte konuşulan bonservis bedeli... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 18:33
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'da transferde yeni hedef Skov Olsen!

Fatih Terim ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Galatasaray, Domenec Torrent'i takımın başına geçirse de İspanyol teknik adam da ilk maçından mağlup ayrıldı. Gözünü transfere çeviren Galatasaray için Fransız basını Skov Olsen ismini yazdı.

Galatasaray'da transferde yeni hedef Skov Olsen!

Bologna forması giyen ve 69 Serie A maçının yanı sıra Danimarka Milli Takımı ile de 15 maça çıkan Skov Olsen için Galatasaray'ın, Glasgow Rangers, Hertha Berlin ve Torino ile yarıştığı yazıldı. Bologna'nın bu transferden beklentisinin ise 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

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