Galatasaray'da transferde yeni hedef Skov Olsen!

Fatih Terim ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Galatasaray , Domenec Torrent 'i takımın başına geçirse de İspanyol teknik adam da ilk maçından mağlup ayrıldı. Gözünü transfere çeviren Galatasaray için Fransız basını Skov Olsen ismini yazdı.

Bologna forması giyen ve 69 Serie A maçının yanı sıra Danimarka Milli Takımı ile de 15 maça çıkan Skov Olsen için Galatasaray'ın, Glasgow Rangers, Hertha Berlin ve Torino ile yarıştığı yazıldı. Bologna'nın bu transferden beklentisinin ise 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.