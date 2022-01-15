Hatayspor Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | GS maçı canlı izle 🔥 | Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman?

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Spor Toto Süper Lig'de peş peşe alınan mağlubiyetler sonrasında 12. sıraya kadar gerileyen Galatasaray'da hafta içerisinde Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda takımın başına İspanyol teknik adam Domenec Torrent getirildi.

TORRENT İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçına çıkacak.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra sözleşme imzalanan 59 yaşındaki İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın başındaki ilk sınavını Hatayspor deplasmanında verecek.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Işık Kaan Arslan ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, formasını terletemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı'nda olan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Mustafa Muhammed de yarın süre alamayacak.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 19:00'da başlayacak. Hatay Atatürk Stadyumu'ndaki maç Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Ev sahibi ekipte eksik oyuncu bulunmazken iki takım arasında oynanan son 6 maçta 3 kez Galatasaray 2 kez de Hatayspor galip gelmişti. Ev sahibi takım ligde 32 puanla altıncı sırada yer alıyor.