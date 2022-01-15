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GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim'le yollar ayrılmış ve Cimbom'un başına Domenec Torrent getirilmişti. Sarı-kırmızılılardaki bu kan değişikliğinin ardından bazı futbolcular ile de yolların ayrılacağı iddia ediliyor. Takımdan kiralık olarak göndeirlmesi beklenen isimlerden biri de Morutan... Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun iddiasına göre, yıldız futbolcua Süper Lig'den talip var. İşte detaylar... (fotomac.com.tr)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:13
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı

Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından Fatih Terim ile yollar ayrılmış takımın başına Domenec Torrent getirilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı

Sarı-kırmızılılarda yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından kimlerle yola devam edilip kimlerin gönderileceği merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı

MORUTAN YOLCU

Galatasaray'da flaş bir ayrılık daha yaşanabilir. Sarı-kırmızılı takımda Olimpiu Morutan'ın kiralık gönderileceği idda edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı

Rumen basınında çıkan haberlerde Morutan'ın eski takımı FCBS'nin yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı

SÜPER LİG'DEN TALİP

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun iddiasına göre Cimbom'un genç yıldızına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor talip.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı

Roşu yaptığı paylaşımda, "Olimpiu Morutan'ın kiralanması için #Galatasaray ile Malatyaspor arasında görüşmeler sürüyor. Henüz kesinleşmiş bir şey yok." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı

SON KARARI TORRENT VERECEK

Ayrıca, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı da sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in pazar günü oynanacak Hatayspor maçından sonra vereceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı

3.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Bilindiği üzere, Galatasaray Morutan için FCSB'ye 3.5 Euro bonservis bedeli ödemişti.

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