GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı

Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından Fatih Terim ile yollar ayrılmış takımın başına Domenec Torrent getirilmişti.
Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından Fatih Terim ile yollar ayrılmış takımın başına Domenec Torrent getirilmişti.
Sarı-kırmızılılarda yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından kimlerle yola devam edilip kimlerin gönderileceği merak konusu oldu.
MORUTAN YOLCU
Galatasaray'da flaş bir ayrılık daha yaşanabilir. Sarı-kırmızılı takımda Olimpiu Morutan'ın kiralık gönderileceği idda edildi.
Rumen basınında çıkan haberlerde Morutan'ın eski takımı FCBS'nin yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
SÜPER LİG'DEN TALİP
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun iddiasına göre Cimbom'un genç yıldızına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor talip.
Roşu yaptığı paylaşımda, "Olimpiu Morutan'ın kiralanması için #Galatasaray ile Malatyaspor arasında görüşmeler sürüyor. Henüz kesinleşmiş bir şey yok." ifadelerine yer verdi.
SON KARARI TORRENT VERECEK
Ayrıca, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı da sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in pazar günü oynanacak Hatayspor maçından sonra vereceği ifade edildi.
3.5 MİLYON EURO'YA ALINDI
Bilindiği üzere, Galatasaray Morutan için FCSB'ye 3.5 Euro bonservis bedeli ödemişti.