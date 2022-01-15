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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Işıtan Gün açıklaması!

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medyada geçmişte yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki çeken yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:14 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:26
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Işıtan Gün açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medyada geçmişte yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki çeken sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün hakkında sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yayınladı.

İşte o paylaşım:

"Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır."

IŞITAN GÜN'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP!

Sosyal medyada geçmişte yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki çeken Işıtan Gün, eleştirelere sosyal medyadan cevap verdi.

İşte o açıklama:

"Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez."

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