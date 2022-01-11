GALATASARAY HABERİ: Cimbom Ola Solbakken ile anlaştı! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig 'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Sarı kırmızılılar, kötü bir süreçten geçerken İtalya'dan Ola Solbakken ile ilgili sevindirici bir haber geldi.