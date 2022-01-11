Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Cimbom Ola Solbakken ile anlaştı! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Ola Solbakken ile anlaştı! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, kötü bir süreçten geçerken İtalya'dan sevindirici bir haber geldi. Cimbom'un gündemine aldığı kanat oyuncusu Ola Solbakken ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İşte transfere dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 09:16 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 10:11
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Cimbom Ola Solbakken ile anlaştı! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Ola Solbakken ile anlaştı! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

Sarı kırmızılılar, kötü bir süreçten geçerken İtalya'dan Ola Solbakken ile ilgili sevindirici bir haber geldi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Ola Solbakken ile anlaştı! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

İtalyan basınının geçtiği habere göre; Galatasaray'ın gündemine aldığı sağ kanat oyuncusu Ola Solbakken ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

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