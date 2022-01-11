GALATASARAY HABERİ: Cimbom Ola Solbakken ile anlaştı! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sarı kırmızılılar, kötü bir süreçten geçerken İtalya'dan Ola Solbakken ile ilgili sevindirici bir haber geldi.
İtalyan basınının geçtiği habere göre; Galatasaray'ın gündemine aldığı sağ kanat oyuncusu Ola Solbakken ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Haberin detayında ise, taraflar arasında ufak pürüzlerin olduğu belirtilirken, sarı kırmızılılar ile Bodo/Glimt arasındaki son pürüzlerin giderilebileceği ifade edildi.