GALATASARAY HABERLERİ: Ünal Aysal'dan Fatih Terim sözleri! "Hocalık süresi çoktan geçmişti"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı. Galatasaray Kulübü'nden Başkan Burak Elmas imzalı yapılan açıklamada "Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere kendisi yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir" denildi.

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan ayrılığı ve gelinen süreci Sabah'a değerlendirdi. Ünal Aysal, "Her şeyin bir süresi var. Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti. Burak Elmas ile Fatih Terim'in aralarında bir sorun olduğunu sanmıyorum. Güzel geçindiler. Ortak bir kararla ayrılık kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.