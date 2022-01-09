GALATASARAY HABERİ: Herkes şaştı kaldı! Arda Turan'ın son hali Avrupa'da gündem oldu

Süper Lig'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da alınan kötü sonuçlara bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılılar sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Süper Lig'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da alınan kötü sonuçlara bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılılar sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
TARAFTARLARDAN TEPKİ!
Galatasaray taraftarı maçın sonlarına doğru protestoda bulundu. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.
ARDA'NIN KİLOLU HALİ DİKKAT ÇEKTİ!
Son maçını 19 Ağustos 2021'deki Randers maçında oynayan Arda, 5 ay sonra forma giydi. 34 yaşındaki futbolcu, oyuna 62'de taraftarın desteğiyle girdi. Aldığı kilolarla dikkat çeken deneyimli oyuncu etkisiz bir görüntü çizdi.
TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ!
Süper Lig'de son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda maç sonrası kaptan Arda Turan, tribünlere giderek önce taraftarı sakinleştirdi ardından özür diledi.
Portekiz basınından A Bola, Arda Turan'ın Giresunspor maçından bir fotoğrafını paylaşarak kilolu görüntüsüne dikkat çekti.
Öte yandan İspanyol basınından milenio ise, "Arda Turan, Galatasaray ile 'fazla kilolarla' sahalara geri döndü." ifadelerini kullandı.