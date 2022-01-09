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GALATASARAY HABERİ: Herkes şaştı kaldı! Arda Turan'ın son hali Avrupa'da gündem oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir süredir forma şansı bulamayan kaptan Arda Turan, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan GZT Giresunspor maçıyla sahalara döndü. 5 ay aranın ardından formasına kavuşan 34 yaşındaki futbolcu son haliyle şaşırttı. 62. dakikada taraftarın desteğiyle oyuna giren deneyimli futbolcu fazla kilolarıyla tepki çekti. Arda Turan'ın bu görüntüsü Portekiz ve İspanyol basınında da yer buldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 09:28 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 09:53
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Herkes şaştı kaldı! Arda Turan'ın son hali Avrupa'da gündem oldu

Süper Lig'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da alınan kötü sonuçlara bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılılar sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY HABERİ: Herkes şaştı kaldı! Arda Turan'ın son hali Avrupa'da gündem oldu

TARAFTARLARDAN TEPKİ!
Galatasaray taraftarı maçın sonlarına doğru protestoda bulundu. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERİ: Herkes şaştı kaldı! Arda Turan'ın son hali Avrupa'da gündem oldu

ARDA'NIN KİLOLU HALİ DİKKAT ÇEKTİ!
Son maçını 19 Ağustos 2021'deki Randers maçında oynayan Arda, 5 ay sonra forma giydi. 34 yaşındaki futbolcu, oyuna 62'de taraftarın desteğiyle girdi. Aldığı kilolarla dikkat çeken deneyimli oyuncu etkisiz bir görüntü çizdi.

GALATASARAY HABERİ: Herkes şaştı kaldı! Arda Turan'ın son hali Avrupa'da gündem oldu

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ!
Süper Lig'de son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda maç sonrası kaptan Arda Turan, tribünlere giderek önce taraftarı sakinleştirdi ardından özür diledi.

GALATASARAY HABERİ: Herkes şaştı kaldı! Arda Turan'ın son hali Avrupa'da gündem oldu

Portekiz basınından A Bola, Arda Turan'ın Giresunspor maçından bir fotoğrafını paylaşarak kilolu görüntüsüne dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ: Herkes şaştı kaldı! Arda Turan'ın son hali Avrupa'da gündem oldu

Öte yandan İspanyol basınından milenio ise, "Arda Turan, Galatasaray ile 'fazla kilolarla' sahalara geri döndü." ifadelerini kullandı.

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