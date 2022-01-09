GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Giresunspor maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - HANGİ GELECEK?
Galatasaray'da yetişmiş, büyük paraya Atletico Madrid'e gitmiş, Messi, Iniesta, Neymar gibi ünlü oyuncularla Barcelona'da oynamış Arda Turan maç öncesi yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları kurtarma yazılısı türünde bir açıklama yapıyor: "Bu seneyi sabır ve gelişim senesi olarak görüyoruz. Galatasaray'ın geleceği emin ellerde. Birlik olalım, düşmeyelim. Bu süreç biraz sancılı olacaktır. Futbolda değişim kolay değildir."
Hangi gelişim? Hangi değişim? Hangi gelecek? Genç kadronun kalitesi yok. Oyuncu yeteneği kısıtlı. Oyuna akıl koyacak, kriz çözecek lider yok. Sadece koşarak takım olunmaz. Avrupa'da oyun anlayışıyla önemli başarı kazanan Galatasaray'ın şaşırtıcı biçimde Süper Lig'de bir oyun planı yok. Bu plansızlık yüzünden oynayan ya da sonradan oyuna giren oyuncular saha içinde birbirleriyle uyum kuramıyor.
Galatasaray güçlü bir omurgaya sahip olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Kulübe sürekli oyuncu değiştirerek çözüm arıyor ama kadroda sık yaşanan değişiklik becerileri kısıtlı oyuncuların güvensizlik yaşamasına neden oluyor.