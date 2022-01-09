GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Giresunspor maçını değerlendirdi

Terim ve Elmas'ın projesi nedir; anlayan beri gelsin lütfen. Durum o kadar acayip bir noktaya geldi ki; en büyük Elmas ve Terim muhalifleri bile an itibarıyla ikisinin de bırakmasının daha da ağır sonuçları olacağını söylüyor. E peki o zaman; "ne olacak şimdi!?"...

Menajerlerin üç kuruşluk çıkarlarının kesiştiği noktada kopan kıyamet de cabası. Çirkin dedikoduların önü alınamıyor. Tüm bu karmaşayla beraber yeni transfer döneminde ekmek gibi su gibi ihtiyaç duyulan bir kaleci bile alınamazsa şaşırmayın. Bence alınmasın da zaten...