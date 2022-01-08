GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın da istediği Jailson Palmeiras'la imzaladı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı ifade edilen eski Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Jailson, resmen ülkesine döndü. Palmeiras'tan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi. Jailson, Palmeiras'ın 4. transferi oldu.

Çin ekibi Dalian Pro ile yaşadığı maaş sorununun ardından sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, ülkesine dönmeye karar vermişti. Kariyerine Gremio'da başlayan Jailson; Chapecoense ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra 2020 sezonunda Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutmuştu.

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 3 gole imzasını atarken 1 de asist yapmıştı.