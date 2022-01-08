Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın da istediği Jailson Palmeiras'la imzaladı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın da istediği Jailson Palmeiras'la imzaladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen eski Fenerbahçeli futbolcu Jailson, Palmeiras'la sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 08:22
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın da istediği Jailson Palmeiras'la imzaladı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı ifade edilen eski Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Jailson, resmen ülkesine döndü. Palmeiras'tan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi. Jailson, Palmeiras'ın 4. transferi oldu.

Çin ekibi Dalian Pro ile yaşadığı maaş sorununun ardından sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, ülkesine dönmeye karar vermişti. Kariyerine Gremio'da başlayan Jailson; Chapecoense ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra 2020 sezonunda Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutmuştu.

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 3 gole imzasını atarken 1 de asist yapmıştı.

DİĞER
Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman?
Bir karede 3 Kıvanç! Kıvanç Tatlıtuğ yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yla buluştu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor