Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren konuştu! Fatih Terim, Burak Elmas ve Arda Turan...

Galatasaray'ın efsane başkanı iş adamı Faruk Süren, Günaydın Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı...
■ Bir işadamı olarak siz ekonomiye dair gidişatı nasıl yorumluyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeni ekonomik modelin temelinde Türk lirasının değer kazanması yatıyor. Dikkat etmemiz gereken temel nokta cari açık sorunu. Bunu da yoğun ihracatla başarabiliriz. Dünya ekonomisi de sıkıntılı süreçten geçiyor. Ham madde fiyatları arttı, talep düştü. Dünyada kötümser bir bıkkınlık var. Sermaye yatırımı konusunda tereddüt yaşıyor. Bunun da ülkemize yansıması oluyor. Kendimizi bu durumdan soyutlayamayız. Ben ekonomiye dair çok şey görmüş biriyim. Kötü ihtimalleri de göz önünde bulunduralım ama umutlu olmalıyız. Türkiye büyük hamleler yapmış bir ülke. Ülkemize, sermayeye güvenmemiz gerekiyor. Öncelikle yerli sermayemiz daha çok yatırım yapmalı ki, yabancı sermayede güven oluştursun. Sonrasında da yatırım yapsın. Eğitimli ve genç bir nüfusumuz var, bu gençleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa en önemli varlığımızı ihraç ederiz, beyin göçünü önlememiz gerekiy
■ Damadınız Burak Elmas başkanlık görevini sürdürüyor. Burak Bey karar alırken size danışıyor mu?
Ben katiyen yöneticiliğine müdahil olmam. Burak Başkan çok önemli bir görevde, bunun bilinciyle davranıyorum. Ben aslında başkanlığa aday olmasını istemiyordum. Bunu ona da söyledim ama tersini yaptı. Tercihim biraz daha kulüp yönetiminde yer alıp sonra başkan olmasıydı. Çok fazla aday vardı ama Burak Başkan kazanmak için emek harcadı.