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Galatasaray'da 6 corona virüsü vakası!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 sporcunun corona virüsü testinin pozistif çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada, Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçlarının ertelendiği duyurduldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 15:39 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 15:43
Galatasaray'da 6 corona virüsü vakası!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 sporcunun corona virüsü testinin pozistif çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada, Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçlarının ertelendiği duyurduldu.

İşte o açıklama;

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımıza uygulanan PCR testleri sonrasında 6 basketbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağımız Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, takımımızdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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