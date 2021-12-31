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Kerem’in yerine Ceide

Galatasaray sol açık aramıyor ancak Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler nedeniyle bu bölge için de bir liste oluşturuldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
Kerem’in yerine Ceide

Galatasaray sol açık aramıyor ancak Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler nedeniyle bu bölge için de bir liste oluşturuldu. Bunların başında da Rosenborg'un sol kanat oyuncusu Emil Konradsen Ceide geliyor. Norveç basını, Galatasaray'ın Rosenborg'un mücevheri 20 yaşındaki futbolcu için teklif vereceğini yazarken görüşmelerin kısa süre içinde başlayabileceği bildirildi. Bu nedenle, Ceide'nin kış aylarında bir sonraki adımı atacağına dair birçok işaret var.

Ceide, bu sezon Rosenborg formasıyla 24 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.

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