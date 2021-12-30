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GALATASARAY HABERİ - Kritik toplantı sonrası karar çıktı! Fatih Terim ile yola devam mı? (GS spor haberi)

Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim eleştirilmişti. Bunun üzerine gözler tecrübeli hocayla, Başkan Burak Elmas arasında yapılan görüşmeye çevrildi. Peki Fatih Terim ile devam edilecek mi? İşte cevabı ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ - Kritik toplantı sonrası karar çıktı! Fatih Terim ile yola devam mı? (GS spor haberi)

Ligde beklentileri karşılayamayan, Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'a elenerek dibi gören Galatasaray'da fatura teknik direktör Fatih Terim'e kesildi. Taraftarın ardından kulüp üyelerinin de sosyal medyada istifaya davet etmeye başladığı tecrübeli çalıştırıcı, dün Başkan Burak Elmas ile bir toplantı gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERİ - Kritik toplantı sonrası karar çıktı! Fatih Terim ile yola devam mı? (GS spor haberi)

Sabah'ın haberine göre; öncesinde, "Transfer için ekonomik durumumuz müsait değilse hamle yapmayız" sözleriyle yönetim cephesinde durumu yumuşatan Terim ile Başkan arasında 1.5 saat süren zirvede yola devam kararı alındı, istifa ayrılık söylentileri ise boşa çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Kritik toplantı sonrası karar çıktı! Fatih Terim ile yola devam mı? (GS spor haberi)

Fatih Terim liderliğinde Galatasaray bu sezon transfere 25 milyon 350 bin Euro harcarken, beklediği katkıyı alamadı. İlk yarıyı 10. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda İmparator, 1.42 puan ortalamasıyla en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

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