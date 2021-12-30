GALATASARAY HABERİ - Kritik toplantı sonrası karar çıktı! Fatih Terim ile yola devam mı? (GS spor haberi)

Ligde beklentileri karşılayamayan, Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'a elenerek dibi gören Galatasaray'da fatura teknik direktör Fatih Terim'e kesildi. Taraftarın ardından kulüp üyelerinin de sosyal medyada istifaya davet etmeye başladığı tecrübeli çalıştırıcı, dün Başkan Burak Elmas ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberine göre; öncesinde, "Transfer için ekonomik durumumuz müsait değilse hamle yapmayız" sözleriyle yönetim cephesinde durumu yumuşatan Terim ile Başkan arasında 1.5 saat süren zirvede yola devam kararı alındı, istifa ayrılık söylentileri ise boşa çıktı.