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Noel baba ne getirecek!

Becali, Fatih Terim’in “İstedik ama parma vermedi” dediği Dennis Man’la ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Noel baba ne getirecek!

Galatasaray'ın Dennis Man operasyonu yeniden başlayacak gibi görünüyor. Fatih Terim'in "İstedik ama Parma vermedi" dediği Rumen oyuncunun menajeri Victor Becali Sport'a verdiği demeçte, "O oynamıyor. Tabii, bu onun için tatsız bir durum. Yeni koç (Enzo Maresca) onun üzerine titrediğini söylüyor. Ama ben oynamadığını görüyorum. Noel Baba'nın bize ne getireceğini, göreceğiz" dedi. Rumen sağ açık, bu sezon Parma formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol kaydetti. Parma'nın fikir değiştirdiği ve genç futbolcuyu kiralayabileceği belirtiliyor.

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