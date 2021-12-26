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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey takımla çalıştı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a bir süredir sakatlığı bulunan Sacha Boey'den iyi haber geldi. Kamerunlu sağ bek son yapılan idmanın son anlarında takımla birlikte çalıştı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 13:35 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 13:50
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey takımla çalıştı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu'nda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda uzun bir süredir sakatlığı bulunan Sacha Boey, antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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