SPOR HABERİ - Adana Demirspor Galatasaray maçı öncesi Selçuk İnan'dan ilk 11 açıklaması!

Selçuk İnan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu durum, aslında bizim çok da alışık olduğumuz bir durum değil. Bugün, önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çıkışta olan bir takım. Tabii zaafları üstüne çalıştık, biz de kendi eksikliklerimizi biliyoruz."

"Oyuncuların hafta içindeki form durumları, fiziksel durumları, hepsini göz önüne aldığımızda bir karar veriyoruz. Bugün de böyle bir karar aldık ve inşallah meyvesini toplarız."

"Başakşehir maçı öncesinde kaza geçiren iki taraftarımız vardı. Yasin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Toyanç kardeşimize de acil şifalar diliyorum."

"Toplantılar yaptık futbolcularla. Kimse bu durumu kabul etmiyor ama genç bir takımımız var. Henüz tecrübesiz bir takımımız var. Bunlar bahane değil ama çabuk toparlanmayı zorlaştırabiliyor bazen. Umarım bugün kazanan taraf biz oluruz ve bu durumdan çıkmış oluruz."