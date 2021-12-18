Galatasaray'a döneceği iddia edilen Okan Kocuk Süper Lig'e damga vurdu

Galatasaray 'da Fernando Muslera 'nın sakatlanmasının ardından gözler Giresunspor 'da kiralık forma giyen Okan Kocuk 'a çevrilmişti. Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet 26 yaşındaki eldiven hakkında açıklama yapmış ve sözleşmesinde devre arasında Galatasaray'a geri dönmesinin yolunu açan özel bir madde olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Öncelikle Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Kocuk ile yaptığımız sözleşmede devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Galatasaray Kulübü ile ilişkililerimiz çok iyi. Şu anda Galatasaray'dan bu yönde gelen herhangi bir talep de yok ancak bu konuda bir talep gelirse oturur konuşuruz, durumu değerlendiririz" açıklamasında bulunmuştu.



