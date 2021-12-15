Haberler Galatasaray Galatasaray Dynamo Kursk: 70 - 80 | MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray Dynamo Kursk: 70 - 80 | MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'a 80-70 mağlup oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 01:08
Galatasaray Dynamo Kursk: 70 - 80 | MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'a 80-70 yenildi.

Bu sonuçla Galatasaray grupta 5 kez mağlup olurken, Rusya temsilcisi 5. galibiyetini elde etti.

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Alexandra Stan (Romanya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya)

Galatasaray: Pelin Bilgiç 4, Davis 7, Melis Gülcan 5, Krajisnik 22, Williams 25, Merve Aydın 4, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan 3

Dynamo Kursk: Frolkina 6, Baric, Howard 25, Lisec 11, Ogunbowale 22, Kozik 10, Shabanova, Levchenko, Prince 6, Abaiburova

1. Periyot: 23-14

Devre: 41-32

3. Periyot: 56-57

DİĞER
Rezan Epözdemir kimdir? Galatasaray Başkan Yardımcılığından istifa eden Rezan Epözdemir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Dünyaca ünlü şirkette taciz skandalı! 'Beni kalçamdan tutup...'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor