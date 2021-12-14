GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

3- Fatih Terim'in konsantrasyon eksikliği…

Avrupa'da ve Süper Lig'de farklı oyun felsefeleri tercih ediyor. Galatasaray'ın özellikle ligde topa sahip olma konusunda geçmiş 15 haftada yaşadığı sıkıntılar, hem set hücumda hem de üretkenlikte fazla varlık gösterememesi net bir şekilde görünüyordu. Sivasspor gibi yüzde 44'le ligin en az topa sahip olan üç takımından birine karşı Galatasaray'ın kadrosunda iki tane top becerisi ve tekniği yüksek oyuncu vardı. Feghouli ve Cicaldau… Bu durumda Avrupa'da olduğu gibi topu talep etmeden rakibe vermek ve kendi kalenize yakın derinlemesine bir savunmayla oynamak, burada kazanılan toplarla hızlı hücuma çıkması gerekirdi.