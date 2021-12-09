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GALATASARAY HABERLERİ - Lazio-Galatasaray maçında ne kadar taraftar olacak? İtalyan basını duyurdu

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Lazio ile grup liderliği için karşı karşıya geleceği maçı 11 bin Lazio taraftarının stadyumda izleyeceği bildirildi. (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 13:52
GALATASARAY HABERLERİ - Lazio-Galatasaray maçında ne kadar taraftar olacak? İtalyan basını duyurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, grup liderliği adına Lazio ile önemli bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılıların deplasmanda oynayacağı Lazio mücadelesi bu akşam saat 23.00'te başlayacak.

Bu karşılaşma öncesi Lazio taraftarları bilet fiyatlarının oldukça yüksek olmasından şikayet etmiş ve çeşitli protestolar gerçekleştirmişti. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre şu ana kadar satılan bilet sayısı yaklaşık 11 bin civarında. Bu rakam Lazio'nun yine Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova (5 bin 100) ve Olympique Marsilya (8 bin 300) ile oynadıkları maçta tribüne gelen kişi sayısından fazla...

Müsabaka saatine kadar sayının artmasının beklendiği ifade edilirken, Lazio yönetiminden de flaş bir hamle geldi. Aynı habere göre bilet fiyatlarının protesto edilmesinin ardından yönetim, belirli oranda indirime gitti.

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